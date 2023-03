WhatsApp introduce un’interfaccia utente ottimizzata per tablet

L’interfaccia utente di WhatsApp è stata creata con l’obiettivo di rendere il programma di messaggistica istantanea accessibile a tutti, anche a chi non ha esperienza con le tecnologie digitali. È facile da usare, non richiede molta formazione e migliora ad ogni aggiornamento. Presto, forse, le interfacce dei tablet cambieranno. È stato lanciato un nuovo aggiornamento dell’applicazione Android beta, che cambia il modo in cui viene presentata la piattaforma. Si tratta di un cambiamento importante che intende migliorare notevolmente la qualità dell’esperienza di visualizzazione su grande schermo rispetto a quanto fatto finora.

L’aggiornamento è stato trovato nella versione beta dell’app per Android, il che suggerisce che alla fine verrà distribuito a tutti i dispositivi degli utenti. Il problema riguarda le rappresentazioni su schermo più grande della piattaforma sui tablet. L’azienda ha scelto di aggiornare il layout di WhatsApp in modo che gli utenti possano vedere due schede contemporaneamente.

Il nuovo aggiornamento migliora l’esperienza

La modifica è fondamentale. L’app di WhatsApp per tablet era solita riempire l’intero schermo una volta aperta una conversazione, ma ora non è più così. Il fatto di dover tornare all’elenco delle chat ogni volta che si voleva cambiare conversazione rallentava le cose. Grazie a questo aggiornamento, la cronologia delle chat dell’utente sarà sempre accessibile da un lato dello schermo, mentre dall’altro verrà visualizzata la conversazione corrente. Grazie a questa funzione, non sarà nemmeno necessario abbandonare una conversazione per individuare quella che si sta cercando.

Dato che in precedenza non esisteva una versione del software ottimizzata per i tablet, si tratta di un importante miglioramento. I dipendenti e gli altri utenti che utilizzano l’app per motivi di lavoro stanno ricevendo molta più attenzione da parte dell’azienda, quindi si è deciso di dare priorità a questo dispositivo. Solo la versione beta più recente di WhatsApp per Android, scaricabile dal Play Store, ha un’esperienza d’uso pensata per i tablet. Se non è ancora stata abilitata per il vostro account, abbiate pazienza. L’aggiornamento verrà distribuito a un pubblico più ampio nei giorni successivi e, dopo la messa a punto, tutti potranno accedervi.