Il fotovoltaico può davvero rappresentare l’energia pulita del futuro, l’unico modo per riuscire a risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica, svicolandosi dalla dipendenza dei fornitori e dell’andamento del mercato, sfruttando anche gli incentivi che lo Stato ha deciso di attivare nel periodo corrente.

Con il Decreto Rilancio del 2020, infatti, è stato introdotto un interessante sconto fiscale sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, ovvero gli utenti potevano riavere il 50% della spesa, spalmato ovviamente in più anni, proprio perché avevano scelto una migliore efficienza energetica per la propria abitazione. Nulla di nuovo per il futuro, almeno sembrerebbe, se non per l’estensione del suddetto Bonus Mobili anche all’installazione di impianti fotovoltaici.

Fotovoltaico, ecco la novità per il 2023

Il bonus fotovoltaico, così denominato appunto per l’estensione di cui vi abbiamo appena parlato, prevede uno sconto fiscale del 50% sull’acquisto di un impianti fotovoltaici fino a 48 kWp. Da notare che lo stesso non sostituisce, ma si aggiunge agli altri bonus presenti, quali sono il tanto rinomato Superbonus del 110% ed anche il Conto Termico, tutti mirati sull’efficienza energetica e l’energia rinnovabile.

I vantaggi di installare il fotovoltaico sono innumerevoli, si parte dalla riduzione effettiva dei costi energetici, o addirittura, in rari casi, si potrebbe vendere l’energia prodotta all’azienda elettrica, andando difatti a generare un reddito aggiuntivo a quello di base, senza dimenticarsi che un’abitazione con impianto fotovoltaico ha valore maggiore rispetto ad una casa con la semplice connessione standardizzata alla rete elettrica. Il tutto dovrà essere completato entro il 2023.