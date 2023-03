Smartphone: ecco come capire se qualcuno spia quello che fate

Un malware per smartphone è un tipo di software dannoso progettato per infettare dispositivi mobili come smartphone e tablet. Questi programmi possono essere progettati per vari scopi, come il furto di dati personali, l’accesso non autorizzato al dispositivo, la creazione di reti di dispositivi infetti per attacchi DDoS, l’inserimento di pubblicità invasiva e dannosa o per la creazione di backdoor per il controllo remoto del dispositivo.

I malware per smartphone possono entrare nei dispositivi attraverso vari canali, come il download di applicazioni da fonti non ufficiali o non sicure, il clic su link dannosi o il collegamento a reti WiFi non sicure. Una volta installati sul dispositivo, i malware possono causare vari problemi come la riduzione delle prestazioni del dispositivo, l’accesso ai dati personali come le credenziali di accesso o le informazioni bancarie, la creazione di costi non autorizzati per l’utilizzo del servizio dati, l’installazione di altre applicazioni dannose e molto altro ancora.

I segnali di un’infezione

Ci sono alcuni segnali che possono suggerire che il tuo smartphone sia stato infettato da un virus o da un malware. Ecco alcuni sintomi comuni da tenere d’occhio:

Prestazioni lente: se il tuo smartphone è diventato improvvisamente lento, potrebbe essere un segnale di un’infezione da malware. I virus possono utilizzare le risorse del tuo dispositivo, causando rallentamenti o blocchi del sistema. Consumo anomalo di dati: se noti un aumento improvviso e significativo nell’utilizzo dei dati, potrebbe essere dovuto a un malware che scarica o trasferisce dati senza il tuo consenso. Applicazioni sospette: se noti l’installazione di applicazioni che non hai scaricato tu stesso o se noti applicazioni sospette con permessi eccessivi, potrebbe essere un segnale di un’infezione da malware. Messaggi o chiamate indesiderate: se inizi a ricevere messaggi o chiamate da numeri sconosciuti o indesiderati, potrebbe essere dovuto a un malware che ha accesso alla tua rubrica. Batteria che si scarica rapidamente: se la durata della batteria del tuo smartphone si è improvvisamente ridotta eccessivamente, potrebbe essere dovuto a un malware che utilizza costantemente le risorse del dispositivo.

Se noti uno o più di questi sintomi sul tuo smartphone, è importante eseguire una scansione completa del dispositivo utilizzando un software antivirus affidabile e di rimuovere eventuali malware o virus trovati. Inoltre, evita di installare applicazioni da fonti non ufficiali e assicurati di tenere sempre il tuo sistema operativo e le applicazioni aggiornati all’ultima versione disponibile.