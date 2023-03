I chip degli smartphone sono una componente fondamentale che permette ai nostri dispositivi mobili di funzionare. Si tratta di un insieme di circuiti integrati che controllano le diverse funzioni del nostro dispositivo. Esistono diversi tipi di chip all’interno di un telefono cellulare, ma i due principali sono il processore (CPU) e il chip grafico (GPU).

In queste ore circolavano delle voci secondo le quali Samsung stesse formando un team di ricerca per lo sviluppo di nuove CPU prodotti del tutto in casa propria.

La notizia, riportata da Business Korea, annunciava l’intenzione della casa coreana di ‘copiare’ la rivale Apple e sviluppare dei chip proprietari per smartphone e laptop. Samsung infatti attualmente utilizza la collaborazione esterna con Arm per sviluppare i suoi i chip Exynos.

I giornali hanno riportato anche altre informazioni: il primo chip si sarebbe chiamato “Galaxy Chip”, che lo sviluppatore Rahul Tuli sarebbe stato il capo del team di ricerca e che si sarebbe prodotto a partire dal 2025.

Samsung smentisce queste voci

Nelle ore successive la casa coreana ha rilasciato un comunicato stampa con il quale smentisce queste voci che riportano l’a creazione di un team di ricerca e sviluppo per la creazione di chip proprietari: “La recente notizia secondo cui Samsung avrebbe creato un team interno dedicato allo sviluppo dei core delle CPU è falsa. Contrariamente a quanto riportato, da diverso tempo abbiamo svariati team interni responsabili per lo sviluppo e l’ottimizzazione delle CPU, e allo stesso tempo assumiamo costantemente talenti di tutto il mondo che provengono da settori rilevanti.”