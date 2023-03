Il Mobile World Congress di Barcellona si è concluso ma l’evento continua ad essere oggetto di discussione, soprattutto per uno “scandalo” che coinvolge una delle aziende presenti. Stando a quanto sostenuto da diversi partecipanti all’evento, compreso Rolf Werner di Nokia, Huawei avrebbe spiato i partecipanti al MWC tramite dei tracker inseriti nei budge consegnati ai visitatori dello stand.

L’azienda è al centro dell’attenzione per quanto accaduto poiché, pur segnalando sul retro del budge l’utilizzo di connettività bluetooth e tecnologia RFID, sembrerebbe non aver specificato lo scopo dell’accessorio, che potrebbe essere stato utilizzato soltanto al fine di ottenere dei dati sull’affluenza allo stand e quindi sull’interesse da parte dei partecipanti. Nonostante ciò a suscitare curiosità nei confronti dell’azienda è stata anche l’assenza all’evento di alcuni dei suoi dispositivi più attesi dagli utenti.

Huawei avrebbe potuto cogliere l’occasione per rilasciare la nuova serie P60 e il Mate X3 ma così non è stato. La data ufficiale nella quale l’azienda potrebbe annunciare i suoi dispositivi è comunque trapelata per errore insieme a quella che sembra essere una locandina ufficiale.

Huawei lancerà i suoi nuovi smartphone entro la fine di marzo, ma non solo!

Tenendo conto di quanto affermato di recente su Weibo e della locandina emersa in rete, Huawei potrebbe avere intenzione di rilasciare i suoi nuovi dispositivi il 23 marzo. In questa occasione l’azienda potrebbe annunciare la pubblico il suo P60 e il Mate X3, ma non solo.

Durante l’evento sarà possibile assistere anche all’arrivo degli smartwatch Huawei Watch 4 e 4 Pro, la smartband Huawei TalkBand B7 e i nuovi auricolari FreeBuds 5.