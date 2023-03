Android Auto, per un’esperienza eccezionale non potete perdervi questi dongle

Android Auto e CarPlay sono ormai una realtà consolidata nelle automobili di ultima generazione, ma non tutti i veicoli sono dotati di questa tecnologia di serie. Fortunatamente, è possibile aggiungere la compatibilità wireless con questi due sistemi tramite l’uso di un dongle apposito. Ecco alcune opzioni convenienti per dotare la propria auto di Android Auto o CarPlay wireless.

Android Auto: l’elenco dei migliori dongle

Il primo che vogliamo consigliare è il Carlinkit 2.0. Si tratta di un dongle economico ma efficiente, che si collega alla porta USB dell’autoradio e permette di connettere lo smartphone in modalità wireless. È compatibile con Android Auto e CarPlay e dispone di un’antenna esterna per garantire una migliore ricezione del segnale.

Un’altra opzione interessante è il dongle di Yking. Questo dispositivo ha un prezzo leggermente più elevato rispetto al Carlinkit 2.0, ma offre una serie di funzioni avanzate. In particolare supporta la connessione di due smartphone contemporaneamente, consentendo di passare da uno all’altro con facilità. Inoltre, è dotato di una porta USB aggiuntiva per la ricarica dello smartphone e di un microfono esterno per una maggiore qualità delle chiamate.

Se siete alla ricerca di un dongle di alta qualità, il modello di CarlinKit potrebbe essere la soluzione ideale. Si tratta di un dongle di fascia alta che offre un’esperienza di utilizzo fluida e affidabile. Grazie al processore quad-core integrato, il primo dongle citato garantisce una velocità di elaborazione elevata e una trasmissione del segnale stabile. Inoltre, dispone di un’antenna GPS integrata per la navigazione e di un’antenna esterna per una migliore ricezione del segnale.

Infine, vogliamo segnalare il dongle di Hieha. Questo dispositivo è molto simile al Carlinkit 2.0, ma offre una maggiore compatibilità con i modelli di auto più recenti. Il dongle in questione supporta infatti la maggior parte delle autoradio con Android 10 o versioni successive, offre una connessione wireless stabile e dispone di un microfono integrato per le chiamate e di un’antenna esterna per una migliore ricezione del segnale