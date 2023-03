Stranger Things, svelato quando inizieranno le riprese dell’ultima stagione

L’attesa verso la quinta e ultima stagione di Stranger Things sta consumando i fan della serie originale Netflix. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire come si concluderanno le vicende dei protagonisti impegnati a combattere le forze del Sottosopra.

In attesa di ricevere maggiori dettagli da Netflix o dai fratelli Duffer, ci ha pensato David Harbour (l’attore che interpreta Hopper) a rivelare alcune importanti informazioni. Come dichiarato al Middle East Film & Comic Con, tenutosi questo fine settimana ad Abu Dhabi, l’attore ha svelato i prossimi passi della produzione.

Come indicato da Harbour, le riprese della quinta stagione di Stranger Things inizieranno a giugno. L’attore non ha nascosto i propri sentimenti riguardo alla serie, sottolineando che si tratta di un momento agrodolce. Tuttavia, Harbour ritiene che si arrivato il momento di terminare la serie in grande stile.

David Harbour annuncia il ritorno di Stranger Things con la quinta e ultima stagione e svela cosa aspettarsi dal personaggio di Hopper. Scopriamo le ultime novità sulla serie di successo targata Netflix.

Di seguito riportiamo parte della sua dichiarazione: “Stiamo entrando nella quinta stagione. Ho ancora un paio di mesi per allenarmi. Iniziamo a girare in giugno, e sarà l’ultima stagione. Ho fatto molto allenamento per la quarta stagione. Lui (Hopper) era in una posizione molto specifica, quella prigione russa. Si trattava di renderlo diverso e mostrare un nuovo lato del personaggio fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Ma ora è tornato, è tornato in America dove ci sono hamburger, quindi sarà ben nutrito!“.

Harbour non ha rivelato molto riguardo alla trama, anche se è rassicurante ricordare il ritorno di Hopper negli Stati Uniti. Come ha notato l’attore, il suo personaggio ha trascorso la maggior parte della quarta stagione in una prigione russa. Vedere Hopper riunito con Joyce (Winona Ryder) e Unidici (Millie Bobby Brown) è stato uno dei momenti salienti degli ultimi momenti della quarta stagione e senza dubbio la famiglia sarà uno dei temi principali dell’ultima stagione.

Tuttavia, considerando che le riprese per la quinta stagione inizieranno in estate, i fan dovranno aspettare ancora del tempo prima di poter guardare le nuove stagioni di Stranger Things. Sommando le fasi di produzione, riprese e post-produzione, l’uscita delle nuove puntata potrebbe avvenire a metà 2024.