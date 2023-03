Il pesce surgelato di una donna a Londra torna magicamente in vita, ecco perchè

E’ diventata virale di recente una storia su una donna che ha comprato un lotto di pesce congelato da mangiare a Londra, solo per scoprire pochi giorni dopo che uno dei pesci si muoveva, sembrando che stesse cercando di respirare attraverso le branchie.

Il partner di Cindy Lao, Paul Lewis-Borman, l’ha convinta a mettere il pesce nella vasca da bagno.

“La carpa è stata svogliata per un po’, ma dopo 20 minuti quelle branchie stavano sicuramente respirando“, ha detto Paul a Metro.

Quindi, i pesci possono davvero sopravvivere al congelamento? La risposta breve è sì, ci sono specie là fuori che possono congelare e tornare alla loro vita dopo lo scongelamento relativamente illese.

Secondo i rapporti, il pesce era una carassia, particolarmente adatta a sopravvivere a temperature gelide e ambienti con mancanza di ossigeno. Il pesce può sopravvivere per diversi mesi in acque anossiche (carenti di ossigeno), poiché i loro laghi si congelano e li sigillano. Mentre rimane senza ossigeno, il pesce converte l’acido lattico tossico in etanolo, lasciandolo diffondere lentamente attraverso le branchie.

Una scoperta incredibile

“Durante il loro tempo in acqua priva di ossigeno in stagni ricoperti di ghiaccio, che possono durare per diversi mesi nel loro habitat nordeuropeo, le concentrazioni di alcol nel sangue nelle carpe crucian possono raggiungere più di 50 mg per 100 millilitri, che è al di sopra del limite di guida in stato di ebbrezza in questi paesi“, ha spiegato il dott. Michael Berenbrink, fisiologo evoluzionista dell’Università di Liverpool, in una dichiarazione sulla ricerca correlata.

Viaggiare senza ossigeno, forse fino a mesi, non è senza conseguenze. Uno studio che ha testato la capacità delle carpe di memorizzare e navigare nei labirinti prima e dopo averle collocate in una vasca priva di ossigeno ha scoperto che hanno subito un “danno cerebrale moderato“, che è stato riparato abbastanza rapidamente.

Non è chiaro quanto fosse congelato il pesce di Cindy e Paul, ma supponendo che non fosse congelato, è plausibile. Se fosse congelato, sarebbe notevole. Uno studio del 2022 rileva che “per quanto ne sappiamo, non è stato fatto alcun esperimento per dimostrare che la carpa crucian può sopravvivere al congelamento“. Questo non vuol dire che sia impossibile.