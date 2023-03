Le illusioni ottiche non sono sempre create e pensate da psicologi per spiegare al volgo il funzionamento della percezione ottica, o come effettivamente lavora la mente umana, spesso sono ideate appositamente per ingannare, o per divertire il pubblico.

I rompicapi sono un passatempo per milioni di persone nel mondo, sono spesso fondamentali per mantenere attivo il cervello, ed evitare l’invecchiamento precoce. Oltre agli enigmi veri e propri, l’illusione ottica può rivelare il comportamento della mente dell’individuo nell’interpretazione di una foto o di una semplice immagine. Il test che vi proponiamo oggi è molto semplice, dallo scatto seguente dovete estrapolare una parola di testo, ci potete riuscire?

Illusione ottica, chi riesce a leggere l’immagine?

A prima vista potrebbe apparire quasi un’operazione impossibile, ma vi assicuriamo che con la giusta concentrazione ed una buonissima dose di attenzione, sarete in grado di estrapolare la parola tanto ricercata.

Non ci siete ancora riusciti? proviamo a correre in vostro aiuto, dicendovi che è una delle seguenti: Cod, Dot, Dug o Dog. Credeteci, non è per nulla difficile, focalizzate bene l’attenzione sulla parte centrale dell’immagine, per riuscire ad avere libero accesso a cosa si cela alle sue spalle.

Se arrivati a questo punto non siete ancora stati in grado di dare una risposta definitiva, eccovi la soluzione all’enigma: la parola nascosta all’interno dell’illusione ottica non è altro che Dog. La scritta occupa quasi interamente la scena, con piena descrizione da sinistra verso destra in orizzontale, non preoccupatevi nel caso in cui non foste riusciti a trovare la soluzione, stando ai dati raccolti sono moltissimi altri gli utenti nella vostra stessa situazione.