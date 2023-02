Dal momento che molti di voi sono riusciti a completare la sfida dell’ultima occasione ottica pubblicata, è ragionevole pensare che siate già esperti nell’arte di riconoscere e superare le illusioni ottiche. Tuttavia, abbiamo programmato un evento che ha il potenziale di accendere una sana competizione.

La foto di un branco di renne è stata caricata su diversi siti web, tra cui Brightside e Jagran Josh. È abbastanza semplice confondere un orso con Babbo Natale, che ha appena finito il suo lavoro e si sta rilassando con i suoi elfi, mentre il vero colpevole si nasconde tra le renne. Ad una prima occhiata non è noto cosa bisogna cercare, quindi ve lo sveliamo noi prima che ci perdiate la testa. L’obiettivo non è Babbo Natale, naturalmente, ma un orso che si è nascosto in maniera ‘perfetta’ tra le renne.

Babbo Natale ha bisogno del tuo aiuto per scovare l’impostore

Babbo Natale ha quindi bisogno dell’aiuto di un investigatore privato che sia in grado di individuare rapidamente “l’impostore”. Il tempo limite di sei secondi è stato raggiunto senza che nessuno degli aspiranti Sherlock Holmes sia riuscito a risolvere il mistero. Babbo Natale non si è accorto dell’orsetto mancante perché era un elemento perfetto.

Di conseguenza, la capacità di riconoscere le sfumature è essenziale, poiché è ciò che può contribuire alla rivelazione del soggetto. Anche se Babbo Natale non vi darà un regalo per averlo completato se ci vorranno più di sei secondi, dovreste comunque sentirvi orgogliosi di voi stessi per aver fatto una scoperta così importante. Ci auguriamo che vi siate divertiti in questa atmosfera piena di illusioni ottiche e che siate riusciti a fare una pausa, magari anche con la famiglia e i bambini.