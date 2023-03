Il colosso Google potrebbe essere pronto a svelare uno nuovo smartphone dato che negli scorsi giorni ne è stato certificato uno presso la FCC. Secondo recenti indiscrezioni potrebbe trattarsi del Pixel 7A.

Le sigle riportate sono quattro e fanno riferimento a varianti diverse ma dello stesso modello. Si tratta di G82U8, G0DZQ, GWKK3 e GHL1X. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Google: un nuovo smartphone certificato presso l’FCC

Al momento gli indizi trapelati sono pochi, di conseguenza è difficile prevedere di quale modello si tratti, anche se possiamo fare un ragionamento logico per poterlo immaginare. Un potenziale indizio risiede nell’inclusione dei numeri di serie dei dispositivi testati, ognuno dei quali inizia con “28291FQHN” o “28251FQHN”.

Stando ad alcune indiscrezioni del passato, sul display di un’unità di Pixel 7a era visibile un numero di serie simile ai due sopra citati: “2A281FQHN”. Ovviamente non è da escludere che possa trattarsi anche di Pixel Fold, tuttavia non avendo ulteriori informazioni è complicato certificare questa ipotesi.

Quel che è certo, però, è che questo nuovo smartphone di Google dovrebbe essere rilasciato molto prima del tradizionale evento autunnale dell’azienda visto che la riservatezza della FCC, scadrà tra sei mesi. A questo proposito, le date della conferenza Google I/O non sono ancora state annunciate, ma sarebbe questa l’opportunità più probabile per l’azienda di presentare il suo ultimo smartphone. Non ci resta quindi che attendere per scoprire maggiori dettagli a riguardo.