Denominato Italy Mini, il nuovo piano tariffario del provider virtuale Lycamobile include minuti illimitati al mese e un bundle di Giga per 4,99 euro al mese. Sul proprio sito web, Lycamobile dichiara che a partire dal 21 febbraio 2023, la nuova offerta Italy Mini è accessibile a tutti i clienti, sia nuovi che attuali, attraverso un cambio di offerta.

L’attivazione diretta online prevede che i nuovi utenti visitino il sito web dell’operatore e vadano alla pagina che elenca tutti i piani e i servizi disponibili, ad esempio cliccando sul link “vedi tutti i piani” presente in evidenza sulla homepage. Da lì, andare nell’area delle offerte “nazionali” e filtrare i bundle per prezzo mensile o Giga inclusi, preferibilmente riducendo uno dei due valori, per vedere Italia Mini.

Lycamobile Italia Mini: come attivarla e quali sono i vantaggi

Salvo proroghe, la nuova Italia Mini scadrà oggi 28 febbraio 2023. Il nuovo piano Italy Mini prevede chiamate nazionali illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile in Italia e 3 GB di dati 4G al mese. L’offerta ha un prezzo mensile di 4,99 euro, come annunciato in precedenza. I clienti sono obbligati a mantenere il credito richiesto fino alla disattivazione dell’offerta, poiché l’operatore fa notare che tutte le offerte nazionali sono soggette a rinnovo automatico.

Lycamobile è un operatore virtuale MVNO completo che offre ai suoi abbonati velocità di download e upload fino a 60 Mbps sulla rete 2G e 4G di Vodafone. Il trasferimento di informazioni nell’ambito del piano dati è misurato a 1 kilobyte per kilobyte. Le tariffe standard si applicano alle chiamate e ai dati utilizzati oltre la durata della promozione.

Per essere più precisi, se un consumatore esaurisce il proprio Gigabyte mensile, può continuare a navigare a 18 centesimi per Megabyte. Poiché le offerte dell’operatore virtuale Lycamobile non prevedono una scadenza fissa per il rinnovo, ci si può aspettare un nuovo addebito ogni 30 giorni. Se il credito non è sufficiente a coprire l’intero costo dell’offerta, viene detratta solo la differenza e il credito viene temporaneamente azzerato.

Quando il credito residuo sarà di nuovo sufficiente a pagare il costo mensile, la promozione ricomincerà automaticamente dopo la prima ricarica utilizzabile. Nel caso in cui una SIM non venga ricaricata a sufficienza entro 5 giorni, l’addebito precedente verrà stornato. Il roaming all’interno dell’UE (e del Regno Unito per il momento) consente ora di utilizzare sia i minuti che i Giga alle stesse condizioni nazionali grazie alla nuova offerta Italia Mini.