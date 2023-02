Per alcuni giorni il diesel è stato meno costoso della benzina, il che non è insolito visto che il gasolio è sempre costato meno. Da agosto, tuttavia, a causa di una combinazione di fattori quali il conflitto in corso, l’aumento del costo del petrolio e le sanzioni economiche, il diesel ha sostituito la benzina come opzione di carburante più costosa.

Il gasolio è il carburante più utilizzato per i veicoli e i macchinari, e talvolta è anche utilizzato come fonte di calore. A causa di questi vantaggi, ha sempre goduto di uno status fiscale preferenziale e le accise, che sono una serie di tasse applicate a ogni litro di carburante fornito e che contribuiscono a determinare il prezzo per il cliente, sono inferiori a quelle della benzina, più utilizzata invece per il trasporto privato.

Il gasolio ora costa più della benzina a causa del conflitto

A causa del conflitto, le importazioni di gasolio dalla Russia, che in passato fornivano circa il 30% del fabbisogno dell’Unione Europea, sono diminuite drasticamente, facendo salire i prezzi a livelli superiori a quelli della benzina e annullando quindi il beneficio fiscale. In primavera il costo del gasolio era superiore a quello della benzina, ma in estate la tendenza si è invertita.

Tuttavia, a settembre il prezzo del gasolio ha subito una nuova impennata a causa dell’imminente stagione invernale (il gasolio viene utilizzato anche come fonte di riscaldamento) e perché le aziende hanno iniziato ad acquistare grandi scorte da immagazzinare alla luce della possibilità di un embargo, o di una restrizione delle importazioni, di petrolio russo a livello dell’Unione Europea.

Tuttavia, la diminuzione delle accise ha più che compensato gli aumenti di prezzo, per cui gli acquirenti non se ne sono quasi accorti. Al contrario, il conflitto ha fatto lievitare i costi a tal punto da annullare i vantaggi fiscali del gasolio. Oggi, però, le cose sono cambiate e il mercato dell’energia è più stabile che mai. In realtà, i timori di una scarsità di gasolio si sono attenuati, portando a una riduzione dei prezzi.