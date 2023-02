Apple MacBook Air è il laptop perfetto per gli utenti che desiderano un prodotto dell’azienda di Cupertino, assolutamente in grado di fornire l’accesso a buone prestazioni in ambito lavorativo, senza comunque richiedere quel pesante esborso che richiederebbe l’acquisto di un MacBook Pro, sopratutto M2.

Apple MacBook Air in promozione, l’offerta è da primato

Acquistate ora il MacBook Air di Apple, nella variante 2020, ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto su Amazon, infatti in questi giorni è stato applicato uno sconto del 19%, che ha portato il prodotto a soli 992,99 euro, spesa inferiore ai 1000 euro con sconto di quasi 300 euro, rispetto al listino originario di 1229 euro (LINK ACQUISTO).

Il notebook in questione ha tantissimi punti di forza, a partire ovviamente dal design iconico e da una eccellente portabilità, passando per il processore M1, il display Retina da 13 pollici di diagonale, la tastiera completamente retroilluminata, possibilità di godere di Facetime in alta definizione e di touch ID, ma allo stesso tempo di una configurazione di base più che adeguata, se considerate essere comunque di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Il prezzo del prodotto comprende, come era lecito immaginarsi, anche la garanzia di 2 anni, con validità dal giorno effettivo dell’acquisto, con copertura su tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero effettivamente riscontrare.