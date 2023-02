A partire dal mese di marzo 2023, l’operatore Tim lancerà la nuova offerta denominata xTe Unlimited M 5G. Quest’ultima sarà proposta ad alcuni suoi già clienti ricaricabili.

Per questa offerta non sono previsti costi di attivazione. Quest’offerta dopo l’attivazione si rinnova automaticamente ogni mese, salvo disattivazione gratuita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim lancerà a breve xTe Unlimited M 5G con tutto incluso

TIM xTe Unlimited M 5G prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download e in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download a 16,99 euro al mese. In Roaming UE sono 16 Giga al mese.

L’offerta è abilitata alla navigazione 5G fino 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload e prevede una classe di priorità più elevata di quella base di default quando la connessione dati avviene sulla rete 4G. xTe Unlimited M 5G prevede la fruizione dei video da smartphone e tablet in qualità HD/UHD.

Le offerte ad personam non sono attivabili da tutti e possono essere proposte via SMS, tramite App MyTIM Mobile, Area Fai Da Te MyTIM del sito ufficiale TIM, dall’IVR 40916 o dal Servizio Clienti 119. Inoltre, essendo delle offerte ad personam, possono essere disattivate in qualsiasi momento, ma non si potranno più riattivare se non vengono riproposte. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.