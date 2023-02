Se siete scoraggiati perché la vostra connessione Iliad non ha campo o non riuscite ad accedere a Internet, ci sono alcune soluzioni. Dopo la sua introduzione, Iliad è diventata rapidamente una delle reti più amate in Italia. La fulminea ascesa alla ribalta dell’operatore può essere attribuita ai suoi generosi ed economici piani dati. Tuttavia, gli utenti Iliad segnalano spesso problemi di connettività e copertura.

Cosa si deve fare e come si può rimediare alla situazione? Esaminiamo il danno e scegliamo la risposta più appropriata. In particolare, se la rete internet della SIM Iliad smette improvvisamente di funzionare, la prima cosa da verificare è se c’è credito sufficiente per l’attivazione o il rinnovo dell’offerta.

Come agire se la rete Iliad smette di funzionare

Per visualizzare il saldo del conto corrente, si prega di comporre il numero 400, oppure inviare un SMS allo stesso numero con un messaggio a scelta. Ora che abbiamo ristretto le possibili cause, possiamo escludere le possibili soluzioni e andare a fondo del perché Iliad non funziona. Assicurarsi che le impostazioni di Iliad siano corrette per l’accesso alla rete.

La scheda SIM di Iliad, che potrebbe essere stata acquistata di recente, potrebbe non funzionare o funzionare finché non la si attiva online:

seguire il link alla pagina principale di Iliad;

attivare la sezione “Area personale”;

andare nell’angolo in basso a sinistra, dove si trova la sezione “Attivazione SIM”;

verificare che la scheda SIM sia attivata correttamente.

Se il vostro smartphone continua ad avere problemi di connessione, provate a verificare che la “selezione automatica della rete” sia attivata. Per eseguire la suddetta operazione su un dispositivo Android, è necessario:

Accedere al menu Impostazioni del dispositivo;

fare clic sul link “Rete mobile” in “Rete e Internet”;

per verificare che la selezione automatica della rete sia attiva, fare clic sul pulsante Avanzate.

Per evitare questa operazione su un dispositivo iOS, assicurarsi che l’impostazione Automatico sia attiva, accedere al menu Impostazioni, quindi scegliere Cellulare e infine Selezione rete.