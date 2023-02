I lavori di WhatsApp per lo sviluppo di nuove funzioni, come sempre, non si fermano e proseguono a spron battuto. Il gruppo di lavoro della piattaforma di messaggistica istantanea sta mettendo a punto una serie di upgrade volti al rendere il servizio più veloce, ma soprattutto più sicuro per tutti gli utenti.

WhatsApp, nel 2023 lo stop a tutti questi device

Anche per garantire maggiori livelli di sicurezza a tutto il suo pubblico, gli aggiornamenti di WhatsApp si legano in maniera univoca ai device di ultima generazione. Come ogni anno, infatti, per massimizzare i suoi risultati in termini di upgrade, la chat ha deciso di eliminare la compatibilità con alcuni dispositivi.

La lista dei device con la chat non più disponibile parte dagli Phone. WhatsApp è stata eliminata definitiva da iPhone 5 e da Phone 5C. Utilizzo in via limitata, invece, per gli iPhone 5S. Salvi anche gli iPhone 6.

Per quanto concerne la disponibilità con i dispositivi Android, invece, gli sviluppatori di WhatsApp non hanno eliminato la compatibilità con singoli dispositivi, quanto con device che hanno un sistema operativo oramai obsoleto non più aggiornabile a nuova versione. In questa circostanza, il servizio non sarà più disponibile per coloro che usano un device con Android 4.0 senza possibilità di effettuare un upgrade. Per fare un esempio pratico, WhatsApp elimina ogni ponte con i Samsung Galaxy S2 e con dispositivi più remoti.

E’ bene ricordare che la compatibilità della chat viene di solito eliminata sui dispositivi di vecchia generazione e su quei dispositivi divenuti obsoleti in termini di prestazioni e tecnologie. Per informazioni aggiuntive, gli utenti possono comunicare direttamente con il supporto di WhatsApp attraverso i relativi canali online della piattaforma.