L’operatore WindTre ha recentemente messo a disposizione, di alcuni già clienti, dei nuovi smartphone a rata zero presso tutti i negozi autorizzati.

I clienti dovranno infatti pagare solamente un costo una tantum, che si differenzia in base al modello di smartphone scelto. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

WindTre: ecco i nuovi smartphone a rata zero

Con questa iniziativa, precedentemente valida fino al 20 Febbraio 2023, nel dettaglio è possibile abbinare uno smartphone a rate alla propria offerta di rete mobile, ottenendo uno sconto pari a ogni rata mensile sull’offerta stessa. Per quanto riguarda invece gli altri smartphone a rata zero, in particolare quelli compatibili con il 5G, si aggiungono il nuovo Motorola Moto G53 5G con 99,99 euro di anticipo e Samsung Galaxy A13 5G 64GB con 79,99 euro di anticipo.

Secondo le ultime indiscrezioni, a partire dal prossimo 7 marzo 2023, lo smartphone Samsung Galaxy A13 5G 64GB verrà proposto direttamente sull’applicazione dell’operatore tramite WinDay, grazie a una nuova campagna promozionale dedicata agli iscritti al programma. Oltre all’inserimento di nuovi smartphone a rata zero, l’operatore ha anche modificato l’anticipo di altri dispositivi.

Per esempio lo smartphone ZTE Blade A52 prevede adesso un anticipo di 49,99 euro una tantum invece di 29,99 euro, mentre il Motorola Moto G22 viene proposto adesso con anticipo di 79,99 euro una tantum invece di 99,99 euro. Come accennato, è stato aggiunto in lista il cellulare Honor X6 a 89,99 euro una tantum. Tuttavia, a sua volta è stato rimosso lo smartphone Honor X7 allo stesso prezzo. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.