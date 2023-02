Uno dei giochi più attesi dell’anno è stato senza alcun dubbio Hogwarts Legacy, il titolo dedicato al franchise di Harry Potter si è infatti fatto attendere ma poi questo 10 Febbraio a incantato le platee videoludiche di tutto il mondo a colpi di incantesimi come stupeficium, revelio e l’intramontabile wingardium leviosa, consentendo a tutti di vivere un’esperienza mai vista prima per un titolo di questo genere.

Indubbiamente la voglia di vivere un’esperienza videoludica come questa ha spinto moltissimi giocatori a cercare di portarsi a casa il titolo spendendo la ragguardevole cifra richiesta, cifra che indubbiamente non era uno scherzo da sostenere, dettaglio che ha portato alcuni utenti a cercare di ovviare al problema andando alla ricerca della versione piratata del gioco, la quale appunto è fruibile illegalmente senza pagare nulla.

Hogwarts Legacy craccato è un malware

Stando a quanto emerso negli ultimi giorni, sono spuntati in rete numerosi siti fasulli che, promettendo una versione craccata del gioco, portavano a scaricare in realtà un software che, una volta eseguito, iniziava a comportarsi perfettamente come un malware, skill che lo rende a tuti gli effetti un trojan bello e buono, che dunque non appena avviato, assumeva il controllo del PC iniziando a fare danni su danni, copiando i vostri dati, le vostre foto, ciò che digitate sulla tastiera e tanto altro.

Indubbiamente si tratta di una trovata che muove sulla voglia anche di chi non può permetterselo di giocare il videogioco o anche di semplicemente non ritiene che il contenuto valga la somma richiesta, fate attenzione però, oltre che illegale è dunque anche pericoloso sfruttare questo tipo di software.