Canone Rai, l'unico modo legale per non pagarlo

Lo sapevate che alcuni utenti possono non pagare il canone Rai in modo totalmente lecito e legale? è bene infatti conoscere in modo completo ciò che si nasconde alle spalle di una delle tasse più odiate e discusse degli ultimi anni, capendo se effettivamente sia possibile richiedere l’esenzione.

Partiamo dalle basi, il canone Rai è la tassa che tutti i possessori di un televisore devono versare allo Stato, viene addebitata in automatico sulla bolletta dell’energia elettrica, con un rateizzazione in 10 rate fisse da 9 euro l’una, per un totale di 90 euro circa. Di base viene addebitata a tutti, con la supposizione che l’utente abbia in casa un televisore.

Canone Rai, ecco chi non lo paga

Proprio l’ultima frase deve farvi riflettere, e se non possedessi un televisore? la risposta è presto detta, avete pieno diritto a richiedere l’esenzione dal pagamento, mediante la compilazione di una autocertificazione da scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Prestate attenzione a non dichiarare il falso, altrimenti rischierete una sanzione molto salata.

Gli altri utenti che rientrano tra coloro che possono godere dell’esenzione totale, sono come al solito gli over75, non tutti però, solamente coloro che hanno un reddito famigliare annuo che non supera gli 8000 euro. Con famigliare si intende che all’interno dello Stato di Famiglia non siano presenti persone che generano reddito, per un totale complessivo che superi tale soglia limite appena indicata.