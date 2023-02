Il processo di elettrificazione della gamma Porsche è in fase di sviluppo e la casa di Stoccarda sta lavorando ad altri modelli elettrici. Dopo il successo iniziale del suo veicolo elettrico Taycan, i prossimi modelli che diventeranno a batteria saranno Boxster e Macan.

Entrambe le vetture sono state avvistate per la prima volta durante alcuni test invernali nel Circolo Polare Artico. Come svelato dal canale YouTube Car Spy Media, nel video è possibile vedere i due veicoli elettrici alle prese con un fondo a bassa aderenza caratterizzato da neve e ghiaccio.

Sia alle basse che alle alte velocità, per quanto permesso dal fondo e dai limiti stradali, non sembrano esserci problemi alla guida. Le vetture accelerano senza problemi e mantengono un assetto perfetto anche durante le svolte.

Porsche sta testando la nuova generazione di Boxster e Macan in versione completamente elettrica con prove estreme nel Circolo Polare Artico

Entrando maggiormente nello specifico, Macan sarà il primo modello basato sull’architettura Premium Platform Electric (PPE). Questa piattaforma è sviluppata in collaborazione con Audi ed è ottimizzata appunto per le vetture elettriche.

Trattandosi di una piattaforma flessibile, è possibile regolarla per adattarsi a diversi livelli di altezza da tezza oltre che ad un passo più ampio per agevolare l’abitabilità a bordo. Si tratta di elementi fondamentali per un SUV di lusso come è Macan.

Secondo le stime iniziali di Porsche, potenza generata dalla nuova piattaforma sarà di circa 450 kW pari a 603 CV. La coppia massima sarà di oltre 1.000 Nm, favorendo così le doti dinamiche del veicolo oltre che di accelerazione.

Per migliorare l’esperienza di guida, Porsche sta includendo un differenziale posteriore completamente variabile controllato elettronicamente. A questo si aggiungerà anche un “asse posteriore ad alte prestazioni” per consentire una maggiore agilità durante l’accelerazione nelle curve.

La vettura sarà dotata di due motori elettrici, uno per asse, per garantire un sistema di trazione integrale. In questo modo sarà possibile garantire un controllo perfetto della trazione restituire la sportività alla guida tipica di Porsche.

Passando alla Boxster, Porsche ha scelto di equipaggiare uno scarico finto posizionato nella parte centrale della zona posteriore. Anche questa vettura sarà basata sulla piattaforma PPE ma modificata per adattarsi ad una sportiva a due posti.