WINDTRE ha deciso di introdurre nuovamente delle importanti novità che riguardano le offerte di rete fissa Super Fibra in FTTH che riguardano i Comuni delle aree bianche. A partire da lunedì 20 febbraio, pare infatti che Super Fibra Aree Bianche in convergenza avrà un prezzo mensile di 23,99 euro, senza alcun contributo per il primo allaccio. Nello specifico, il pacchetto in questione riuscirà a offrire fino a 1 Gigabit e Amazon Prime incluso per ben 12 mesi. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WINDTRE, rimodulazioni in vista e cambio nome delle offerte

Non solo il modem: verrà incluso nella ricca offerta anche un router mobile che permetterà agli utenti di poter navigare con ben 200 Giga al mese per 4 mesi. Inoltre, l’operatore ha anche messo in evidenza che non verranno a mancare i vari benefici della convergenza con Unlimited 5G, ovverosia Giga illimitati e Wi-Fi Calling incluso con la possibilità di aggiungere fino a 2 Family per Super Fibra al prezzo mensile di 7,99 euro. Poi, fino al 28 febbraio, si potrà ancora attivare Super Fibra & Netflix Limited Edition ad un costo speciale per il primo mese, ossia 23,99 euro, comprese le Aree Bianche.

Per Aree Bianche s’intendono tutte quelle aree a cui non sono riservati degli investimenti né pubblici né privati che riescono a garantire una velocità di connessione in download di almeno 300 Mbps nell’ora di picco del traffico.

Per concludere, l’operatore ha anche annunciato di recente che le offerte Mia Unlimited e Mia Unlimited Easy Pay cambieranno nome: si chiameranno Go Unlimited e Go Unlimited Easy Pay. In più, ci saranno anche delle rimodulazioni per i clienti. Coloro che sono interessati dagli aumenti, riceveranno un SMS con tutti i dettagli I suddetti entreranno in viogre dal 16 marzo 2023. Il rincaro sarà di ben 2 euro.