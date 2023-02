Inutile dire che la privacy è il criterio più importante per molte persone durante l’utilizzo di app di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram. Se sei una persona preoccupata per la tua privacy, potresti voler mantenere le tue chat il più segrete possibili dalla piattaforma su cui stai chattando. In questo articolo ti spiegheremo come chattare segretamente su WhatsApp e Telegram.

Chatta in sicurezza su WhatsApp

Come impostazione predefinita, WhatsApp utilizza la crittografia end-to-end per le chat, introdotta nel 2016. Ogni chiamata che effettui e ogni messaggio di testo, foto, video o audio che invii è crittografato end-to-end, incluse le chat di gruppo.

Pertanto, solo tu e la persona con cui stai chattando potete leggere ciò che viene inviato e nessuno in mezzo, nemmeno WhatsApp, può intercettare le chat. Tutto questo avviene automaticamente. Non è necessario attivare le impostazioni o impostare chat segrete per proteggere i tuoi messaggi.

Per confermare che i messaggi e le chiamate che invii siano crittografati end-to-end:

Apri una chat su WhatsApp.

Tocca il nome del contatto in alto per aprire la schermata delle informazioni di contatto.

Tocca Crittografia. Oppure fai clic sui tre puntini e seleziona Verifica codice di sicurezza.

Ora vedrai il codice QR e il numero di 60 cifre.

Se tu e l’altro contatto siete fisicamente uno accanto all’altro, uno di voi può scansionare il codice QR dell’altro utilizzando l’opzione “Scansiona codice“. In alternativa, puoi confrontare visivamente il numero di 60 cifre.

Chatta in sicurezza su Telegram

Le cose sono diverse in Telegram. Utilizza nativamente la crittografia server-client per tutte le chat. Tuttavia, offre chat segrete per le persone che preferiscono la crittografia end-to-end.

Per avviare una chat segreta su Telegram:

Apri il profilo dell’utente con cui vuoi chattare su Telegram.

Tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra.

Fai clic su “Avvia chat segreta”.

Si aprirà una nuova finestra di chat segreta in cui potrai chattare in privato con l’altra persona.

La chat segreta utilizza la crittografia end-to-end e non lascia traccia sui server di Telegram. Ha anche un timer di autodistruzione e non consente l’inoltro. Inoltre, non è possibile acquisire schermate della chat per motivi di privacy.