Xiaomi ha presentato la serie Xiaomi 13, composta dalle varianti standard e Pro, lo scorso dicembre in Cina. Il debutto europeo dei flagship, invece, è atteso durante il prossimo Mobile World Congress 2023.

La fiera dell’elettronica di Barcellona partirà il prossimo 26 febbraio e, a pochi giorni dal debutto, emergono i primi dettagli sui due device. Stando a quanto rivelato dal leaker Roland Quandt, possiamo scoprire qualche informazione in più sui prezzi dei device top di gamma di Xiaomi.

Come indicato su Twitter, la versione da 8/256GB di RAM e memoria interna di Xiaomi 13 verrà lanciata nel Vecchio continente a 999 euro. Se si considera che la stessa variante in Cina è venduta a circa 580 euro, il rincaro è notevole.

Xiaomi si prepara a stupire al MWC 2023, in arrivo Xiaomi 13, 13 Pro e anche una variante Lite pensata per il mercato europeo

Xiaomi 13 5G 8/256GB will set you back a lovely 999 Euro in Germoney. Ooof. https://t.co/XkolXmiOhI pic.twitter.com/q1nQA7gn3Y — Roland Quandt (@rquandt) February 16, 2023

Inoltre, oltre al debutto ufficiale di Xiaomi 13 e 13 Pro, si prevede che il marchio annuncerà anche il possibile 13 Lite. Le indiscrezioni confermano che possa trattarsi di una versione rebrandizzata del Civi 2 disponibile in Cina. Questo device verrà proposto a circa 499 euro per il taglio di memoria 8/128GB. Anche in questo caso, il prezzo Europeo sarà più alto rispetto a quello della controparte asiatica.

Ricordiamo che Xiaomi 13 è caratterizzato da uno schermo AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione FullHD+ e una luminosità massima di 1.900 nit, refresh rate di 120Hz. Non mancano lo scanner di impronte digitali integrato sotto il display, il supporto per HDR10+ e Dolby Vision e la certificazione IP68.

Il comparto fotografico è caratterizzato da un’ottica posteriore tripla sviluppata in collaborazione con Leica. Il sensore principale è da 50 MP con OIS a cui si affianca una lente ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP.

Per quanto riguardare il chipset, Xiaomi 13 è spinto dallo Snapdragon 8 Gen 2 e può vantare memorie RAM di tipologia LPDDR5 e storage di tipo UFS 4.0. Il SoC Qualcomm è raffreddato da un sistema di dissipazione del calore a liquido per gestire le temperature. Completano la dotazione una batteria da 4.500mAh con supporto per la ricarica rapida a 67W con cavo e da 50W con ricarica wireless.