Il lancio del visore per la realtà mista di Apple è stato posticipato, ancora. La Mela morsicata avrebbe dovuto annunciare il suo dispositivo nel mese di aprile ma sarà necessario attendere qualche mese in più prima di poter assistere al debutto. Secondo Bloomberg, il colosso di Cupertino annuncerà il suo primo visore AR e VR soltanto nel mese di giugno.

Apple rinvia nuovamente il lancio del suo primo visore per la realtà mista, arriverà a giugno!

A sostenere il rinvio del lancio del visore per la realtà mista di Apple è Mark Gurman di Bloomberg. La fonte smentisce quanto fino ad ora affermato circa l’arrivo del dispositivo tramite un apposito evento previsto per il mese di aprile e afferma che Apple rilascerà il suo visore soltanto durante il WWDC 2023, che si terrà nel mese di giugno 2023.

A giustificare l’ennesimo ritardo sarebbero dei problemi riscontrati nello sviluppo delle funzionalità legate al tracciamento del movimento delle mani e degli occhi. Le due tecnologie consentiranno agli utenti di eseguire tantissimi comandi semplicemente muovendo gli occhi e le mani.

Apple ha intenzione di proporre al pubblico un visore in grado di offrire prestazioni ben sviluppate senza il rischio di incappare in intoppi dovuti alla fretta di procedere con il rilascio. Dunque, con molta probabilità l’azienda presenterà ufficialmente il suo dispositivo nel mese di giugno ma soltanto nei mesi successivi potrebbe effettivamente renderlo disponibile all’acquisto.

È quasi certa, inoltre, la destinazione a un pubblico ristretto e prettamente aziendale in attesa dell’arrivo di una versione più economica, alla quale l’azienda potrebbe aver già rivolto le sue attenzioni, destinata al commercio di massa. Stando alle voci, infatti, il visore per la realtà mista in arrivo avrà un costo di circa 3000,00 dollari.