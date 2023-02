Più porte USB con il nuovo HUB di TP-LINK, Amazon lo REGALA

Dopo aver visto numerose offerte riguardanti i dispositivi come smartphone e computer, ecco un accessorio imprescindibile. Si tratta di un hub USB 3.0, il quale è in grado di connettere in simultanea fino a 4 dispositivi.

Un hub in grado di riuscire a connettere in un solo oggetto ben 4 dispositivi USB, ecco quanto costa su Amazon

L’hub USB di cui si parla oggi arriva da parte di una delle aziende più navigate nel settore degli accessori che fungono da contorno al mondo della tecnologia. Stiamo parlando di un oggetto che è in grado di offrire tantissime opportunità quando si tratta di connettere via USB i propri dispositivi. Nonostante siano quattro le porte disponibili, questo dispositivo resta estremamente compatto nelle sue dimensioni che non superano i 7 cm di lunghezza. Questo già lascia capire quanto sia importante spendere il prezzo in questione, il quale risulta disponibile al 50%. Ricordiamo infatti che l’hub di TP-Link costa solo 9,99 euro visto il 50% di sconto su Amazon. Per completare l’acquisto bisogna solo aggiungerlo al carrello.

La tecnologia di connessione inoltre è quella più all’avanguardia o quasi, visto che si tratta di standard USB di tipo 3.0. Questo consente quindi di avere la massima velocità nel trasferimento dei dati senza pensare al sistema operativo, visto che c’è la piena compatibilità verso Windows, Linux e MacOS. Ovviamente potete avere due anni di garanzia per qualsiasi tipo di malfunzionamento autonomo ma anche 30 giorni di reso a partire dall’acquisto effettuato.