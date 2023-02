Secondo quanto è emerso in queste ultime ore, gli smartphone di casa Apple, presentano una grave falla di sicurezza. Sembra che si tratta di un bug presente su Webkit, ovvero uno dei componenti del browser Safari. Il colosso americano ha subito cercato di risolvere la situazione, rilasciando un aggiornamento ufficiale per iPhone.

iPhone, aggiornate subito: grave falla di sicurezza su Webkit

Tutti i possessori di un iPhone devono quindi correre subito ai ripari. Come già accennato, infatti, in queste ore è stata individuata la presenza di una falla di sicurezza su alcuni dispositivi di casa Apple. Come già accennato, questa falla è stata individuata su Webkit, uno dei componenti di Safari. Si tratta infatti di un vero e proprio motore di rendering grafico di questo browser.

In realtà, sembra che queste falle siano addirittura tre. Queste ultime sono state individuate dal Citizen Lab dell’Università di Toronto. Queste falle di sicurezza sono piuttosto gravi, dato che hanno ottenuto un punteggio di pericolosità di 75 su 100. Le falle sono state classificate con i codici CVE-2023-23514, CVE-2023-23522 e CVE-2023-23529.

Come già detto, il colosso Apple ha prontamente rilasciato un aggiornamento volto a risolvere al più presto questa situazione. Secondo quanto è emerso, i dispositivi potenzialmente coinvolti dalla falla sono tutti quelli con a bordo IOS con una versione precedente alla 16.3.1. Sono stati anche coinvolti alcuni macbook, con a bordo però macOS Ventura e con versione precedente alla 13.2.1. Ecco qui di seguito i dispositivi che dovrebbero essere coinvolti: