Un iPhone 1 originale e non aperto potrebbe essere venduto per circa 50.000 euro.

Questa è “una delle invenzioni più importantio della storia“, un dispositivo che “ha cambiato per sempre l’industria degli smartphone” e che ora è “ampiamente considerata come una reliquia per i collezionisti di fascia alta”.

I banditori fanno riferimento a due aste precedenti che si sono avvicinate alla soglia dei 40.000 dollari, e sembrerebbe che il prezzo possa salire nel corso degli anni.

È chiaramente uno dei gadget più importanti del secolo ma oggi non può reggere il confronto: lo schermo è di soli 3,5 pollici (con una risoluzione di 480 x 320 pixel ) e lo spazio di archiviazione raggiunge il massimo a 16 GB. C’è una singola fotocamera da 2 MP sul retro.

Vedere il prezzo di un Apple iPhone 1 salire di cento volte nel corso di 16 anni mostra quanto sia iconico questo particolare smartphone, quindi mentre vale la pena controllare i vecchi cassetti.

Una questione che va oltre il valore

I collezionisti sembrano amare Apple, basta pensare che un computer Apple-1 costruito da Steve Jobs e Steve Wozniak è stato venduto per oltre 400.000 dollari nel 2021.

Anche le condizioni sono cruciali. Se hai intenzione di entrare nel gioco degli investimenti tecnologici a lungo termine, mantieni i tuoi dispositivi elettronici sigillati nella loro confezione originale.

È difficile prevedere quale potrebbe essere il prossimo dispositivo da collezione, ma è probabile che le console e i dispositivi Apple siano buone scommesse: se te lo puoi permettere, potrebbe valere la pena tenere un visore Apple AR/VR o un Nintendo Switch 2 nascosto da qualche parte.