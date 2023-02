Il mondo della numismatica nasconde alle proprie spalle un vero e proprio mercato sommerso intriso di collezionisti pronti a tutto pur di riuscire a mettere le mani sull’esemplare più raro ed unico nel suo genere. Oggi vi vogliamo parlare dei tre esemplari più rari e ricercati del momento.

Come vi abbiamo già accennato in passato, nel momento in cui parliamo di cifre, è bene ricordare trattarsi a tutti gli effetti di valutazioni provvisorie e aleatorie, più che altro legate allo stato della banconota che si vorrà vendere. La situazione ideale prevede comunque il non essere mai entrata in commercio, quasi fresca di stampa, senza difetti di alcun tipo.

Banconote rare, ecco l’esemplare più richiesto

Le più ricercate sono le cosiddette banconote SPECIMEN, ovvero esemplari originariamente ideati come prova per l’ingresso nell’Euro, nel lontano 1999, da parte dei paesi aderenti alla moneta unica, esemplari che vennero stampati dalle varie zecche, per poi essere inviate al governatore della Banca Europea. Per riconoscerle non è necessario essere esperti del settore, poiché si trova proprio la dicitura Specimen in diagonale sull’intera superficie della banconota.

E’ bene sapere essere davvero rarissime, si contano circa 10 esemplari per ogni taglio, e di fatto possono essere rivendute a prezzi incredibilmente alti, in grado di raggiungere anche 750 o 3000 euro, dipendentemente anche dal valore di base (e al netto di tutte le condizioni che vi abbiamo espresso in precedenza). Un piccolo aiuto per coloro che vorrebbero guadagnare non poco in pochissimo tempo.