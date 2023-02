SPID, ecco il modo più semplice per recuperarlo

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è una chiave di accesso che permette di giungere rapidamente a servizi online della Pubblica Amministrazione e di altri privati aderenti. Le credenziali SPID sono composte da un nome utente e da una password. È necessario sapere che, qualora queste non si ricordassero, si potrà fare affidamento ad una sequenza semplice per il recupero.

SPID: la guida per il recupero delle credenziali

SPID Aruba

Per recuperare le credenziali di uno SPID Aruba, bisogna visitare il sito https://selfcarespid.aruba.it e scegliere la dicitura “Hai dimenticato il nome utente?” o “Hai dimenticato la password?” a seconda della credenziale dimenticata. Nel primo caso, bisogna compilare un form con indirizzo email, codice fiscale e numero di partita IVA. Inoltre si dovrà indicare il tipo di identità digitale con cui ci si è registrati: SPID Personale, SPID Professionale, SPID Aziendale oppure SPID Minori. Infine si dovrà cliccare sul tasto “Invia” e aspettare una mail all’indirizzo indicato. Nel secondo caso invece, bisogna inserire il nome utente e il codice d’emergenza che viene inviato alla casella di posta elettronica.

SPID Poste Italiane

Per recuperare le credenziali di uno SPID Poste Italiane, bisogna visitare il sito https://posteid.poste.it o aprire l’app mobile e scegliere la dicitura “Hai dimenticato la password?” o “Hai dimenticato il nome utente?” e seguire le istruzioni indicate. Sarà necessario inserire il nome utente e il codice d’emergenza, nonché un codice di recupero che viene inviato alla casella di posta elettronica associata all’account SPID. In caso di dimenticanza di quest’ultimo, sarà possibile cliccare sul link “Hai dimenticato il codice d’emergenza?” per recuperarlo.

SPID Tim

Per recuperare le credenziali di uno SPID Tim, bisogna visitare il sito https://identity.tim.it e cliccare su “Non ricordo la password” o “Non ricordo lo username”. Bisogna poi inserire il proprio indirizzo email o il proprio numero di telefono e seguire le istruzioni indicate.

Tutto ciò che si dovrà fare è effettuare il reset della password cliccando sulla schermata “Recupero delle credenziali di base” e inserendo i soliti codici richiesti (codice identificativo e codice di sicurezza per il recupero del nome utente, nome utente e codice di sicurezza per il reset della password). Infine, bisogna cliccare sul pulsante “Prosegui” per completare la procedura. SPID Register

Infine, per recuperare le credenziali di uno SPID Register, bisogna visitare il sito https://www.register.it/recupero-credenziali e inserire il proprio indirizzo email o il proprio numero di telefono.

In generale, i passaggi da seguire sono simili a quelli descritti sopra, basta seguire le istruzioni indicate per il recupero.