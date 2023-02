iliad-la-sua-ultima-offerta-fa-impazzire-gli-utenti

Vi siete mai chiesti “quale compagnia telefonica è la migliore di tutti i tempi?”. Anche se è improbabile che ci sia una sola opera che mantenga il primato, Iliad può essere tranquillamente considerata una delle migliori. Il vero mistero è come sia riuscito a diventare così noto in soli cinque anni dal suo rilascio iniziale nel 2018. Si consideri anche che vanta una base di utenti che raggiunge i 9 milioni, un numero che non può essere ignorato e che è davvero sbalorditivo. La solida e, soprattutto, fedele base di clienti della società è la sua risorsa più preziosa. Per esempio, le offerte Iliad non riservano sorprese sgradite dopo l’iscrizione e l’abbonamento rimane attivo a tempo indeterminato.

Oltre il 95% dei clienti è soddisfatto e consiglierebbe Iliad come azienda a cui associarsi, quindi il livello di assistenza è abbastanza buono grazie all’efficienza fornita sia dai 3500 punti vendita in Italia sia dall’assistenza online o telefonica. Altri argomenti convincenti sono l’eccezionale copertura di rete, che include il 5G in continua ottimizzazione e la copertura 4G che supera il 99%, nonché i numerosi riconoscimenti nazionali illustrati nella sezione “perché Iliad?” del sito web dell’azienda.

Iliad continua ad attirare utenti

Lì possiamo vedere premi come “Miglior datore di lavoro d’Italia” conferito dal Corriere della sera e riconoscimenti come “Operatore di telefonia mobile n. 1” per la migliore qualità e prezzo e “Top Contact Center” per il miglior servizio clienti. In poche parole, c’è una montagna di prove a sostegno della loro affidabilità!

Anche i piani telefonici si dimostrano superiori alla norma, con il piano attualmente disponibile che offre tempo di conversazione, SMS e dati illimitati a soli 7,99 euro al mese. Inoltre, con un supplemento di 2 euro al mese, è possibile ricevere 50 GB in più, mantenendo comunque i minuti e gli sms illimitati. Tutte le promozioni, come abbiamo già detto, sono permanenti e, dopo aver sottoscritto la tariffa, è possibile scegliere per quanto tempo mantenerla. Se all’inizio pensavamo che non ci fosse un operatore migliore, Iliad ha ora vinto una serie di prestigiosi premi (almeno per il 2022 e il 2023).