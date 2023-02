La Ford Kuga Plug-in Hybrid è stata premiata come auto ibrida Plug-in più venduta in Europa per due anni di fila. Ciò è dovuto al fatto che è stata l’auto ibrida plug-in più venduta in Europa per entrambi gli ultimi due anni. L’eccezionale successo della Kuga Plug-in Hybrid, che si ritiene sia attribuibile alla sua adattabilità e alla sua ingegneria superiore, è stato dimostrato da una crescita delle consegne del 20% nel 2022 rispetto all’anno precedente.

Si ritiene che questo successo sia attribuibile al fatto che la Kuga Plug-in Hybrid è un veicolo completamente elettrico. Secondo lo standard WLTP, il veicolo ibrido “plug-in” avrà un’autonomia Full Electric compresa tra 57 e 67 chilometri e un consumo energetico che varia da 14,4 a 15,9 kWh per 100 chilometri.

Auto ibride, Ford Kuga vince per due anni di fila

Questa autonomia dovrebbe essere sufficiente per andare e tornare dal lavoro ogni giorno senza doversi fermare a fare rifornimento, almeno nelle condizioni considerate abituali di guida. La Kuga ST ha ora un aggiornamento opzionale chiamato Kuga ST-Line X Black Package, rilasciato per la prima volta l’anno precedente. Oltre ai cerchi in lega da 20 pollici che c’erano prima, ha un tetto nero, specchietti retrovisori, prese d’aria sulla fascia anteriore e uno spoiler posteriore più grande.

La crescente domanda per la Kuga ibrida elettrica plug-in (PHEV), secondo Jon Williams, direttore generale di Ford Blue Europe, “riafferma l’importanza dei propulsori ibridi plug-in per consentire ai consumatori di abituarsi all’energia elettrica”. È possibile che abbiate pensato di acquistare un veicolo ibrido plug-in se siete sul mercato per un nuovo veicolo e volete ridurre il vostro impatto sull’ambiente. La convenienza di un’auto a gas si combina con le basse emissioni e l’efficienza dei consumi di un veicolo elettrico in queste automobili ibride.