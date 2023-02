Uno dei film più attesi dell’anno è senza alcun dubbio Fast e Furious X (dieci), la nota catena di film si appresta dunque a raggiungere il decimo film che in teoria dovrebbe fare da battuta conclusiva alla saga, sebbene c’è da prendere in considerazione prolungamenti a sorpresa come già avvenuto in passato.

Il film uscirà a Maggio e finalmente si è mostrato in un trailer di presentazione decisamente nutrito, infatti il video dura oltre 3 minuti e mostra delle scene decisamente ricche di azione in chiave Fast e Furious purissima, vediamolo insieme.

Primo trailer nutrito

Lo spot trailer del nuovo capitolo apre esattamente poco dopo il punto in cui ci eravamo lasciati nello scorso film, infatti abbiamo la nuova famiglia di Dom, che ora include anche il suo fratello minore Jacob, che si ritrova a dover tirare i conti con una nuova minaccia, l’antagonista interpretato da Jason Momoa, il quale unirà le forze a Cypher, interpretata da Charlize Teron, ancora una volta si tratta del passato che torna a tormentare Dominic e la sua famiglia, c’è infatti un evidente collegamento con il quinto film ambientato a Rio.

Non si capisce bene quale sarà la causa questa volta che obbligherà i protagonisti a difendersi, ma ancora una volta vedremo un cocktail di azione in pieno stile americano come ci aveva abituato negli ultimi anni FeF, distaccandosi un po’ dallo stile dei primi 4 film ma mantenendo una base decisamente avvincente.

Non rimane che attendere il rilascio ufficiale, probabilmente prima però avremo un altro trailer da guardare.