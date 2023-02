Non preoccuparti del cambiamento climatico. Gli astrofisici teorici sono qui per ripararlo con la polvere lunare.

Abbiamo bisogno di soluzioni globali e azioni significative se parliamo di clima per questo un gruppo di ricercatori dell’Università dello Utah crede di aver trovato una possibile soluzione per il riscaldamento della Terra causato dall’uomo.

Ma la soluzione proposta è quella di sparare milioni di tonnellate di polvere lunare nell’orbita terrestre ogni anno per bloccare parzialmente i raggi del sole, raffreddando così il pianeta.

Siamo ufficialmente al punto di un collasso ambientale per questo gli scienziati pensano che valga la pena esplorare un sistema basato sullo spazio per guadagnare tempo. Nel frattempo, sulla Terra, le compagnie di combustibili fossili stanno ottenendo profitti record, abbandonando anche le loro deboli promesse di riduzione delle emissioni e lavorando attivamente per aumentare la loro produzione di petrolio e gas.

Potrebbe essere un’effettiva soluzione

“Abbiamo esaminato una varietà di tipi di polvere e soluzioni orbitali per vedere quanta ne sarebbe necessaria per avere un impatto sul clima terrestre“, ha spiegato Benjamin Bromley, ricercatore capo dello studio e astrofisico teorico dell’Università dello Utah, in una e-mail a Earther.

L’idea è venuta dal precedente lavoro di Bromley e dei suoi coautori sulle formazioni planetarie e le collisioni spaziali, in cui una piccola quantità di polvere “intercetta molta luce stellare“.

Nel loro studio, pubblicato mercoledì sulla rivista PLOS Climate, Bromley e i suoi co-ricercatori hanno utilizzato modelli matematici per determinare il tipo ideale di particella, la distribuzione delle particelle e la massa delle particelle necessaria per schermare la Terra dal Sole. Nei loro test, miravano a un’attenuazione dell’1,8% del calore del Sole.