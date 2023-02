Un mese dopo la dichiarazione di Google che Android Auto avrebbe ricevuto un’aggiornamento, la nuova interfaccia “Coolwalk” non è ancora generalmente disponibile per gli utenti. Questo nonostante Google abbia dato la notizia.

Google è stata fedele alla parola data quando ha indicato che avrebbe iniziato a distribuire la riprogettazione il 5 gennaio, e lo ha fatto. Ciò è avvenuto dopo il primo rilascio di “Coolwalk” nel programma beta di Android Auto nel novembre 2022, nonché dopo i successivi rilasci di “Coolwalk”. Durante il lancio della riprogettazione, Google non ha fornito alcuna promessa su quando sarebbe stata accessibile a tutti gli utenti.

Android Auto, Coolwalk arriverà presto a tutti

Anche se Google ha reso disponibile “Coolwalk” al pubblico un mese fa, questa settimana è la prima in cui la grande maggioranza degli utenti di Android Auto potrà utilizzare la versione più recente del software.

È risaputo che Google si muove lentamente nell’introduzione di nuove funzionalità, ma la velocità con cui si sta verificando questa distribuzione non sembra avere né uno schema né una logica. In seguito, sono emerse numerose prove che indicano che l’aggiornamento è in corso di implementazione. Il subreddit r/AndroidAuto ha visto un gran numero di utenti che sono riusciti a ottenere l’aggiornamento e i loro post sono stati inondati di commenti da parte di utenti che non hanno ancora avuto l’opportunità di farlo. Anche coloro che utilizzano Waze, un’applicazione il cui supporto per la dashboard è ancora in fase beta, sono rimasti perplessi per l’assenza di tale visualizzazione dopo l’installazione dell’aggiornamento.