Lo scorso dicembre in Cina Xiaomi ha presentato ufficialmente i suo top di gamma Xiaomi 13 e 13 Pro. Dopo un’attesa non del tutto breve, il prossimo 26 febbraio l’azienda procederà con il lancio internazionale dei suoi dispositivi.

Xiaomi 13 e 13 Pro arriveranno sul mercato globale il 26 febbraio!

La scheda tecnica e il design dei due top di gamma non sono un segreto. L’azienda ha già annunciato i suoi smartphone alla fine del 2022 rendendoli però disponibili esclusivamente in Cina.

Finalmente il prossimo 26 febbraio assisteremo all’arrivo dei top di gamma anche nel nostro Paese e proprio in vista del lancio globale è bene ricapitolare quelle che sono le caratteristiche principali di Xiaomi 13 e 13 Pro.

Lo Xiaomi 13 nella sua versione standard accoglie un display OLED da 6,3 pollici con frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz. Un foto centrale interrompe il display ospitando il sensore fotografico da 32 megapixel. Sul retro, invece, un modulo di forma quadrata con angoli arrotondati appare diviso in quattro sezioni, ognuna dedicata a un sensore. Troviamo infatti un sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo da 10 megapixel e un ultra grandangolare da 12 megapixel. La batteria è da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W. Nello specifico abbiamo un supporto di 50 W per la ricarica wireless e 10 W per la ricarica inversa. Il chip, infine, è uno Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi 13 Pro, invece, presenta un display OLED da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Nessuna differenza coinvolge la fotocamera principale ma non può dirsi altrettanto per il comparto fotografico posteriore. Il retro, infatti, accoglie un sensore fotografico principale d 50 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel e un ultra grandangolare da 50 megapixel. La batteria ha una capacità di 4800 mAh con supporto alla ricarica a 120W. Il SoC, anche in questo caso, è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.