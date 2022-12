I nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro sono stati ufficializzati nelle scorse ore nel mercato cinese, ma sembra che l’attesa per il debutto in occidente non sarà poi così lunga.

La conferma è arrivata anche da Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, che è intervenuto di recente su Twitter con un messaggio che lascia poco spazio a dubbi: la serie Xiaomi 13 sarà lanciata presto anche nei mercati internazionali.

Xiaomi 13 e 13 Pro arrivano anche nei mercati internazionali

L’annuncio così ravvicinato rispetto all’evento lascia presagire che i tempi di distribuzione saranno più rapidi rispetto al passato. Per fare un paragone con i modelli attualmente presenti sul mercato, la serie Xiaomi 12 è stata annunciata a fine dicembre 2021 ed è stata presentata in Europa solo a metà marzo 2022, quindi è plausibile che la famiglia Xiaomi 13 possa giungere in anticipo rispetto a queste tempistiche.

Resta da capire quale sarà il prezzo a cui verranno proposti i nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro, dal momento che il prezzo cinese è aumentato di circa 300 yuan per tutti i tagli di memoria (circa 40 euro) e bisognerà capire come questo si rifletterà sui prezzi internazionali. Ricordiamo che Xiaomi 12 è arrivato a 799 euro nella versione 8/128 GB, mentre Xiaomi 12 Pro partiva a 1.099 euro nella versione 8/256 GB.

Altri dettagli li scopriremo solo al momento dell’ufficializzazione dei prezzi internazionali, ma per il momento possiamo solo ricordarvi che entrambi gli smartphone sono basati sul nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e offrono lenti realizzate in collaborazione con Leica su tutta la gamma.