OnePlus potrebbe essere il prossimo grande marchio Android con uno smartphone pieghevole. Una fuga di notizie dagli uffici brevetti cinesi indica che la società potrebbe gettare le basi per offrire un’alternativa agli utenti di tutto il mondo.

Attraverso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA) è stato notato che è sono state depositate due domande di brevetto rispettivamente per un “OnePlus V Flip” e un “OnePlus V Fold”. Suonano esattamente come le corrispondenti versioni Samsung di ciascun dispositivo.

Il brevetto è stato menzionato per la prima volta da 9to5Google, che ha uno screenshot che ne attesta la pubblicazione. L’utente di Twitter Mukul Sharma ha inizialmente individuato i nomi degli smartphone.

Le voci sui pieghevoli OnePlus non sono nuove. Circolano più pesantemente dalla scorsa estate, soprattutto dopo che il co-fondatore di OnePlus, Pete Lau, ha twittato uno sguardo a un meccanismo a cerniera. All’epoca non era chiaro se si trattasse di un dispositivo OnePlus o di uno smartphone per la sua società madre, Oppo.

Un’alternativa più economica?

Oppo ha uno smartphone pieghevole che circola oltreoceano. Il Find N2 è stato lanciato a dicembre e sta andando abbastanza bene in altri mercati. È un po’ più corto del Galaxy Z Fold 4 di Samsung, e ha proporzioni leggermente diverse.

OnePlus ha anche l’ulteriore vantaggio di essere conosciuto come un marchio di punta a prezzi accessibili. È riuscito a mantenere OnePlus 10 Pro e 10T sotto la soglia dei 900 euro, portando infine il 10 Pro a meno di 600.

I telefoni pieghevoli rimarranno probabilmente costosi fino a quando non diventeranno più comuni. L’attuale serie di Samsung è troppo costosa, il pieghevole più economico costa più di 1100 euro. Sarebbe un’ottima aggiunta qualcosa con un prezzo più accessibile rispetto a Flip and Fold di Samsung.