Il colosso OnePlus, dopo averlo annunciato ad inizio anno in Cina, ha recentemente presentato la sua nuova gamma di smartphone, che includono anche il nuovo OnePlus 11.

Ovviamente la versione di punta è anche la più conveniente, anche se in Italia i prezzi partono da ben 849 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus 11: in Italia si parte da un prezzo di 849 euro

Ordinando adesso OnePlus 11 dallo store ufficiale lo riceverete a casa il 21 febbraio, con consegna gratuita inclusa nel prezzo. Ci aspettiamo a stretto giro anche la disponibilità su Amazon. Il nuovo smartphone monta uno schermo AMOLED da 6.7 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740, 8/16 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Sul retro dispone di tre fotocamere rispettivamente di 50 megapixel la principale. 48 megapixel il grandangolo e 32 megapixel il Telephoto. La fotocamera anteriore invece è di 16 megapixel. Lato connettività dispone di Dual nano SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFC. Batteria da 5.00 mAh con ricarica SuperVOOC 100W e sistema operativo Android 13 con OxygenOS 13.

Il nuovo smartphone, come anticipato precedentemente, parte da un prezzo di 849 euro per la versione “base” con 8/128 GB di memoria, fino ad arrivare a 919 euro per la versione con 16/256 GB. Ovviamente per 70 euro di differenza noi consigliamo la versione con più memoria, che sicuramente vi tornerà utile in futuro.