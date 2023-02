energia-illimitata-la-scoperta-statunitense-fa-ben-sperare

Il Presidente Biden in persona rivelerà uno sviluppo rivoluzionario nel settore energetico. Si dice che per la prima volta negli Stati Uniti sia stata realizzata la fusione nucleare, creando più energia di quella necessaria per avviarla. Il Washington Post lo definisce “una pietra miliare nello sforzo, lungo decenni e costoso, di costruire una tecnologia che produca energia infinita, pulita e conveniente”.

La tecnologia della fissione nucleare, utilizzata nelle attuali centrali nucleari, estrae energia dalla fissione atomica. I ricercatori stanno invece studiando la possibilità di creare energia attraverso la fusione di due atomi, un processo noto come “fusione nucleare”. Il Sole genera la sua energia attraverso una reazione di questo tipo.

Energia illimitata, gli scienziati statunitensi sviluppano nuove idee

L’energia necessaria per avviare la fusione nucleare e tenerla sotto controllo è enorme. I ricercatori sono stati delusi dai test precedenti, che erano riusciti ad innescare la fusione ma richiedevano un’energia significativamente superiore a quella generata dalla reazione stessa, rendendo la tecnica inutile. Tuttavia, in questo momento le cose potrebbero cambiare.

Per la prima volta nella storia è stata creata una reazione di fusione nucleare che produce più energia di quella necessaria per innescarla, ed è stata creata da scienziati statunitensi. La National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory in California è il luogo in cui è stata fatta questa scoperta. Il Washington Post è riuscito a ottenere da ricercatori anonimi la conferma dei progressi compiuti. Questa scoperta è stata acclamata come il “Santo Graal” dell’energia priva di carbonio, che gli scienziati cercano fin dagli anni Cinquanta.

L’energia di fusione nucleare statunitense proviene dalla National Ignition Facility, un centro di ricerca laser che si concentra sulla fusione a confinamento inerziale. Un impulso laser di poco più di 20 megajoule ha prodotto circa 25 megajoule di energia.