Google Pixel 7 Pro con auricolari Pixel Buds A-Series in REGALO, 170€ di SCONTO

L’offerta di oggi su Amazon include uno dei migliori top di gamma del mondo degli smartphone con un’aggiunta. Si tratta del Google Pixel 7 Pro con incluse nel prezzo le cuffie Pixel Buds.

Google Pixel 7 Pro con cuffie incluse: ecco la grande offerta che permette a tutti di avere il meglio

Tra le caratteristiche fondamentali di questo smartphone, ci sono tante chicca interessanti. Ricordiamo infatti che il Google Pixel 7 Pro può vantare un teleobiettivo con zoom 5x ad alta definizione e anche fino a 30x, grazie ad un obiettivo ultrawide. Inoltre ricordiamo che si tratta della variante da 128 giga di memoria, la quale permetterà a tutti comunque di accedere ai servizi cloud tipici di Google.

Il design è basato su di uno schermo da 6,7″, il quale presenta una risoluzione eccezionale. È chiaramente incluso anche il 5G.la versione in vendita è in colorazione nera.

Per quanto riguarda gli auricolari, il suono non avrà eguali con nessun altro dispositivo dopo averli provati. Si tratta infatti di un audio di altissima qualità e in grado di adattare la regolazione del volume in base al rumore dell’ambiente circostante.inoltre da segnalare il gran design di cui le Pixel Buds possono fregiarsi.

Il prezzo in totale è di 829,97 €, al posto dei soliti 998 €. Per completare l’acquisto dovete solo aggiungere tutto al carrello in un’unica soluzione.