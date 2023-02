Durante l’evento Galaxy Unpacked dell’uno febbraio, Samsung non ha rilasciato soltanto i suoi Galaxy S23. La presentazione è stata accompagnata dall’emergere di un’informazione davvero interessante.

L’azienda ha infatti annunciato di essere a lavoro su un visore per la realtà mista che potrebbe addirittura essere pronto al lancio in tempi molto brevi. Apple, quindi, dovrà affrettarsi perché potrebbe essere anticipata dal suo principale rivale.

Apple e Samsung: visori per la realtà mista in arrivo!

Per Samsung non si tratta del primo dispositivo per la realtà virtuale e aumentata ma senza alcun dubbio la nuova idea rappresenta una svolta dal punto di vista qualitativo rispetto a quanto già proposto.

L’azienda ha dichiarato di essere impegnata nella creazione del visore per la realtà mista e di star collaborando con colossi con Meta e Google. Quest’ultimo ha così confermato la partecipazione all’iniziativa: