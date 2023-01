Il visore per la realtà aumentata e virtuale di Apple continua ad essere protagonista di indiscrezioni. In questi ultimi giorni sono trapelate in rete delle informazioni contraddittorie sull’arrivo del dispositivo.

Alcune fonti ritengono che sarà possibile assistere al lancio prima del WWDC 2023 che si terrà a giugno e che le lenti saranno spedite dal fornitore già a partire dal mese di febbraio. Altre voci hanno rivelato che probabilmente non avremo modo di conoscere il visore se non il prossimo anno e che entro l’autunno 2023 Apple procederà con la presentazione di una versione economica e meno sofisticata del visore in questione.

I dubbi e le perplessità sono numerosi ma la fazione favorevole al lancio entro giugno sembra avere la maggioranza e Mark Gurman ha offerto addirittura parecchie informazioni su quello che sarà il design e del visore Apple e le sue funzionalità.

Apple visore AR/VR, Gurman rivela tutto sul dispositivo in arrivo!

Secondo la fonte il primo visore AR/VR di Apple sarà dedicato a una fascia ben precisa di utenti e sarà disponibile a un costo molto elevato, che potrebbe raggiungere i 3000,00 dollari.

Gurman sostiene che il dispositivo sarà ricco di sensori e che tra le funzionalità più rilevanti vi sarà la capacità di tracciare il movimento oculare e il movimento della testa. Inoltre, il dispositivo potrebbe essere in grado di replicare quanto riprodotto su altri dispositivi come iPad e iPhone. In precedenza alcune voci hanno riferito che il visore potrebbe deludere le aspettative degli utenti poiché non effettivamente basato sull’impiego della realtà aumentata.

Quelle che saranno effettivamente le capacità del dispositivo saranno note soltanto con il lancio ufficiale. Apple potrebbe attendere ancora parecchi mesi prima di esprimersi fornendo informazioni molto importanti sul periodo nel quale avverrà il debutto.