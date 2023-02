Solamente qualche giorno fa sono stati pubblicati i risultati del quarto trimestre 2022 di Google e, per l’occasione, Sundar Pichar, il capo del colosso, li ha commentati.

Pichar ha dichiarato che i dispositivi Pixel stanno avendo un grande slancio e che in futuro, sicuramente avranno a disposizione più concentrazione da parte del team di sviluppo. Scopriamo insieme i dettagli a riguardo.

Google si concentrerà maggiormente sui Pixel

Alla chiamata degli utili, il gigante ha dichiarato 76 miliardi di dollari di ricavi (+1% rispetto allo stesso periodo del 2021, 75.3 miliardi), con un utile operativo di 18,16 miliardi di dollari e un utile netto di 13,62 miliardi di dollari (rispetto ai 20,64 miliardi di dollari di un anno fa). L’azienda ha successivamente dichiarato che le vendite combinate del Play Store e gli abbonamenti di YouTube hanno registrato 8,79 miliardi di dollari per il quarto trimestre del 2022 rispetto agli 8,16 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell’anno scorso.

Per commentare la notizia, Pichai è andato oltre, e ha confermato quanto detto in precedenza, ovvero che si concentreranno sempre più sui dispositivi Pixel. C’è un altro punto su cui Pichai ultimamente insiste spesso e che ha ripreso anche in questa occasione. È vero che Google ha intenzione di investire sempre più nel proprio hardware, ma anche nel software esclusivo.

Questo, secondo Pichai, è proprio quello che distingue i Pixel dalla concorrenza, citando Magic Eraser e Photo Unblur ad esempio come funzioni esclusive, e probabilmente sono solo l’inizio di una componente riservata ai dispositivi dell’azienda. Nel complesso, Pichai ha affermato che il portafoglio computazionale è incredibilmente importante e consente a Google di investire e portare avanti l’innovazione. Sembrerebbe molto chiaro che Pichai voglia orientarsi su pochi prodotti e su quello che riesce loro meglio: funzioni intelligenti.