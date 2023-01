Il bello delle cuffie Philips TAG5106 è che, oltre ad essere utilizzate per il gaming, si adattano a più prestazioni. Infatti, oltre alla tecnologia wireless a 2,4 GHz in grado di offrire un audio di gioco affidabile e senza perdite con una latenza bassissima su PC, Mac e PlayStation, tali cuffie hanno anche una connettività Bluetooth simultanea per i dispositivi mobili.

Dunque, ricapitoliamo. I giocatori possono cambiare connessione, passando in un attimo da quella wireless a 2,4GHz a quella Bluetooth con un semplice clic e il tutto mantenendo la massima flessibilità. La batteria ha una durata infinita (si fa per dire, si scarica dopo 45 ore) garantendo così divertimento e coinvolgimento. Merito del fatto che la batteria sia abbastanza duratura da non lasciare spazio ad interruzioni. Passiamo ora alla comodità: voto 10. E sapete perché? Indipendentemente dal fatto che con esse ci si giochi, si ascolti musica o altri contenuti audio, le cuffie rimangono confortevoli per tutta la loro autonomia grazie a un design ergonomico pluripremiato che comprende un fascio di luce adattabile per la testa e cuscinetti auricolari in similpelle. Per non farci mancare nulla poi, ad accompagnare questi c’è anche il memory foam.

Lasciamo per ultimo il packaging, altrettanto interessante. Intanto parliamo dei costi. Tenendo conto del rapporto qualità prezzo, l’auricolare Philips TAG5106 Wireless Gaming Headset si trova ad affrontare una potente concorrenza. Ad ogni modo, se siete alla ricerca di un auricolare pulito, elegante e comodo per chattare durante i giochi, questo prodotto fa al caso vostro. Se invece avete bisogno di un auricolare da utilizzare principalmente per film, musica o giochi in singolo e non usate molto le chat, probabilmente non è il prodotto giusto per voi.

Dunque ad un un prezzo simile possiamo dire che il prodotto è piuttosto valido: la possibilità di scegliere tra tre modalità di connessione e la lunga durata della batteria rende il tutto più interessante. Come dicevamo, non è il miglior auricolare in assoluto per i giochi, ma è senza dubbio un ottimo auricolare per l’ufficio.