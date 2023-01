Specifiche tecniche e Hardware

Il Jackery Explorer 1500 Pro è una power station che dispone di una batteria al litio da 1512Wh con un sistema di gestione della batteria che offre una protezione completa del circuito. La sua ricarica rapida tramite una presa a muro da 220V permette di ottenere una carica completa in soli 2 ore. In alternativa, è possibile utilizzare i pannelli solari opzionali per ottenere una fonte di energia quasi illimitata. Il tempo di ricarica dipende dal numero di pannelli solari utilizzati: con 6 pannelli solari, la power station si ricaricherà completamente in circa 2 ore.

La ricarica del Jackery Explorer 1500 Pro è anche molto silenziosa, con un livello di rumore registrato di circa 53 dB durante la fase di ricarica. Questo lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti sensibili al rumore, come tende da campeggio o rifugi in montagna. In sintesi, il Jackery Explorer 1500 Pro è una power station affidabile, versatile e silenziosa che offre una soluzione di alimentazione mobile conveniente e affidabile.

Per utilizzare la power station, basta premere il pulsante di accensione e selezionare il connettore desiderato, che potrà erogare una potenza massima di 3600W. In caso di difficoltà, ad esempio quando la batteria è scarica e la presa a muro è troppo lontana, il Jackery Explorer 1500 Pro può anche fungere da pass-through, generando energia anche mentre è collegato alla corrente.

La power station è dotata di molteplici connettori, tra cui 2 USB-C con power delivery per ricariche rapide, 2 USB di tipo A (di cui una 3.0), 2 uscite CA da 230V con una potenza massima di 1800W ciascuna, e una presa per auto da 12V a 10A. Inoltre, è presente anche una torcia a LED con modalità SOS, in caso di situazioni di emergenza. La maggior parte dei connettori è protetta da un comodo sportellino in gomma che evita la presenza di polvere o sporcizia all’interno della power station, garantendone il corretto funzionamento.

La sua capacità è tale da poter ricaricare uno smartphone fino a 63 volte, un drone fino a 35 volte o un computer portatile fino a 12 volte. In termini di durata di funzionamento, con questa power station potrete utilizzare un grill elettrico da 900W per ben 80 ore, un forno a microonde per 60 minuti o una macchina da caffè da 1500W per 60 minuti. Questi dati dimostrano la grande capacità di questo prodotto, che risulta adatto a qualsiasi utilizzo.

Jackery Explorer 1500 Pro – conclusioni