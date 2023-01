Il noto marchio automobilistico Audi sta pianificando da diverso tempo l’arrivo ufficiale sul mercato di diversi nuovi veicoli. Tra questi, nel corso dei prossimi mesi sarà annunciata anche la versione restyling della prossima Audi S3 Sportback, la versione più sportiva di questa serie. Ora quest’ultima è stata da poco spiata su strada durante alcuni test su piste invernali.

Audi S3, la versione restyling è stata spiata su strada durante i test invernali

In questi mesi di pieno inverno le aziende automobilistiche più rinomate testano a fondo i propri veicoli prima di presentarli sul mercato. Il marchio automobilistico tedesco Audi, in particolare, sta testando in questi giorni la versione restyling della sua prossima vettura sportiva, ovvero la prossima Audi S3 Sportback. Osservando le immagini pubblicate in rete, in particolare, possiamo notare ancora la presenza di diverse zone camuffata in basso e sul posteriore, zone in cui saranno maggiormente inserite le novità principali.

Si tratta certamente di piccoli ritocchi estetici, come un nuovo look dei fari e un design differente per il paraurti. Trattandosi poi di una versione restyling, l’azienda potrebbe anche decidere di adottare nuove colorazioni inedite. Anche per quanto riguarda gli interni dovrebbero arrivare poche novità. Più che altro aggiornamenti, ma non mancherà certamente la tecnologia, tra cui anche il sistema di infotainment.

Ricordiamo che la nuova Audi S3 Sportback sarà la versione più sportiva di questa serie, quindi ci aspettiamo tanta potenza dal punto di vista delle motorizzazioni. Per il momento, però, non abbiamo informazioni certe da questo punto di vista.