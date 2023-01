Il volantino attivato in questi giorni da Euronics è davvero incredibile, rappresenta una campagna promozionale di assoluta qualità con la quale è facile riuscire a confrontarsi, sempre nell’ottica di riuscire a mettere le mani sui prodotti più all’avanguardia, e dal giusto prezzo finale.

Le offerte di cui vi parleremo nell’articolo sono da considerarsi valide solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova costretto a recarsi personalmente in negozio, per avere la certezza di godere delle medesime offerte e promozioni, a prescindere dalla categoria merceologica di appartenenza.

Iscrivetevi immediatamente al canale Telegram dedicato ad Amazon, sarete i primi ad avere gratis le nuove offerte con i migliori codici sconto in esclusiva.

Euronics, le nuove offerte che nessuno si aspettava

I prezzi del volantino Euronics sono sempre più bassi ed esclusivi, gli utenti sono veramente felici di avere l’occasione di mettere le mani su prodotti di assoluta qualità, riuscendo nel contempo a risparmiare cifre decisamente superiori al normale. Un esempio può essere portato con la coppia iPhone 14 e iPhone 14 Plus, i due top di gamma dell’azienda di Cupertino, infatti, possono essere acquistati rispettivamente a 949 e 1099 euro.

Gli utenti che invece vogliono uno smartphone con sistema operativo Android, ed un prezzo decisamente più basso del normale, allora potranno decidere di affidarsi a Motorola Moto G42, TCL 405 e Motorola Moto G22, riuscendo a spendere non più di 200 euro. Tutti questi sconti, e molti altri ancora, vi attendono in esclusiva assoluta nei negozi Euronics sparsi per il territorio, le scorte non dovrebbero comunque rappresentare un problema, la disponibilità dovrebbe essere garantita.