Apple, il colosso di Cupertino ci stupisce con l'aggiornamento per iPhone 5s

Apple è nota per il supporto esteso ai suoi dispositivi, ma questa settimana ha fatto una mossa sorprendente. In concomitanza con il lancio di iOS 16.3, Apple ha aggiornato l’iPhone 5s, un dispositivo che è stato lanciato nel 2013 e che sta per spegnere le sue dieci candeline. Sarà forse per festeggiarlo?

Apple: la famosa azienda stupisce tutti con un nuovo aggiornamento

L’aggiornamento ad iOS 12.5.7 è stato rilasciato perché l’iPhone 5s non è stato aggiornato ad iOS 13 a causa della pesantezza del sistema operativo. Il fatto che Apple abbia pubblicato questo aggiornamento per un dispositivo così datato è indicativo di quanto sia importante il pacchetto di aggiornamento.

Nel changelog si legge che è stato corretto un problema di sicurezza in cui “l’elaborazione di contenuti web creati in modo dannoso potrebbe portare all’esecuzione di codice arbitrario”, e nella documentazione a corredo dell’aggiornamento, Apple sottolinea che “potrebbe essere stato sfruttato attivamente sui dispositivi su cui sono presenti versioni di iOS precedenti alle 15.1“.

L’aggiornamento è stato rilasciato anche per iPhone 6 e 6 Plus, quindi se possedete questi dispositivi, vi consigliamo di procedere rapidamente con il download, poiché si tratta di fix molto importanti per la sicurezza. Difatti Apple si preoccupa sempre di proteggere gli utenti da eventuali minacce informatiche.

Inoltre, questo aggiornamento potrebbe anche essere un segnale per gli utenti che possiedono dispositivi più vecchi di non sottovalutare la necessità di aggiornare il loro sistema operativo. Anche se il dispositivo sembra funzionare ancora bene, gli aggiornamenti di sicurezza sono fondamentali per garantire che i dati degli utenti siano al sicuro, quindi vi consigliamo di farlo immediatamente.