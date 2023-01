tesla-un-acquirente-ha-richiesto-ed-ottenuto-un-notevole-sconto-per-la-sua-auto

Un consumatore americano ha chiesto e ottenuto una riduzione di prezzo sul suo veicolo Tesla. L’articolo pubblicato su autoblog.com racconta la storia di un cliente del costruttore americano che ha ordinato una Model Y nel luglio di quest’anno.

La Model Y gli è costata 72.400 dollari, pari a circa 66.000 euro, dato che i tagli ai prezzi di Tesla, già applicati in Italia, non erano ancora entrati in vigore. Lo stesso acquirente ha espresso il suo disappunto per il calo dei prezzi attraverso la chat online dopo l’entrata in vigore delle riduzioni di prezzo a gennaio.

Tesla, gli utenti sono infuriati

Dopo che un addetto alle vendite gli aveva detto che una riduzione era impossibile, il giorno successivo lo stesso cliente ha ricevuto un’e-mail in cui gli veniva comunicato che la sua Tesla sarebbe costata solo 60.440 dollari, ovvero circa 55.000 euro, cioè circa 11.000 euro in meno rispetto a quanto inizialmente concordato. Quando è stato presentato un reclamo online è stato applicato uno sconto speciale e l’insider ha fornito un’istantanea dell’e-mail corrispondente, a riprova dell’autenticità delle affermazioni.

Molti clienti sono ancora arrabbiati con Elon Musk e Tesla dopo il taglio dei prezzi all’inizio del 2023 e la protesta si è diffusa su piattaforme di social media come Reddit. Un utente ha dichiarato: “Sto piangendo” dopo aver acquistato la propria Tesla a metà dicembre, mentre un altro ha detto di aver sentito il “suono di 10.000 dollari che scompaiono” dopo l’acquisto dell’auto. “Mi sento come se mi avessero mentito. Come cliente, mi sembra di essere stata sfruttata”, ha dichiarato Marianne Simmons a Bloomerg dopo aver speso oltre 77.000 dollari per una Model Y a settembre.